القومي للمرأة يستطلع رأي صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تحديات أزمة كورونا

كتبت - نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، ممثلاً في مركز تنمية المهارات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية، إعداد استبيان بعنوان " استطلاع رأي صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول أهم التحديات بسبب أزمة فيروس كورونا"، وذلك في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس.

وأشار المجلس، في بيان له، إلى أن الاستبيان يهدف إلى التعرف على أهم التحديات التى تواجه رائدات الأعمال خلال هذه الفترة وسبل تغلبهن عليها، بإلإضافة إلى التعرف على احتياجاتهن من سبل الدعم المختلفة للإبقاء على عملهن الخاص.

يأتي ذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم، وما نتج عنه من تأثيرات كبيرة على الإقتصاد العالمي كانت لها آثار سلبية كبيرة ومباشرة على السيدات صاحبات المشروعات.