محافظ الجيزة: سيف الإزالات مستمر في محاربة مخالفات البناء

كتب- أسامة علي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم تنفيذها سوف تتضاعف خلال الأيام القادمة، مشددًا على أن سيف الإزالات بالمحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء وردع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة مئات العقارات التي تصل ارتفاعاتها إلى 11 دور، مؤكدًا أن الإزالة تتم للمبانى المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والأعمدة الخرسانية لضمان عدم تكرار المخالفة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز أن الإزالات الصورية ليس لها مكان في منظومة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا على متابعة الإزالات التي تتم يوميًا لرصد مدى الالتزام بالإزالة الكاملة للعقارات المخالفة.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الهام والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة للأمن العام في تأمين أعمال الإزالات والمجهودات المبذولة لتطبيق القانون بمنتهى الحزم على المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد استيفاء المواطنين كافة المستندات المطلوبة للسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون المحدد لذلك وذلك للتأكد من الجدية في التصالح.

وشدد على أنه أنه من غير المسموح وجود أي أوتاد حديدية أو حواجز أمام المنشات والمؤسسات بالشوارع الرئيسية والفرعية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وإنتظار السيارات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز خلال الاجتماع الذي عقده بحضور نواب المحافظ إبراهيم الشهابي و هند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بمتابعه صارمه لحظر وقوف السيارات والموتوسيكلات على الأرصفة والتعدي عليها وإتخاذ إجراء رادع وغرامات مشددة حيال المخالفين مشدداً على تكثيف الحملات على معارض السيارات وتوقيع الغرامات على المخالفين.