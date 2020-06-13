بعد تصريحات المسئول السعودي.. "غرفة السياحة" تعلق على دراسة إلغاء الحج

كتب- يوسف عفيفي:

علق علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، على ما تم تداوله بشأن دراسة السلطات السعودية، إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100 ألف.

وقال الغمري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن القرار والموقف كان متوقعًا، نتيجة وباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات، متمنيًا أن تصدر المملكة قرارًا بالتشغيل وتقصر الحج على عدد معين حتى لا تتوقف هذه الفريضة.

وتابع: "نأمل أن ينظم الحج لعدد قليل حتى ولو اقتصر الأمر على فرد واحد أو حتى ألف حاج.. لعدم منع الوقوف يوم عرفة وعدم توقف الفريضة.. والمملكة لديها فرصة أن تنظم الحج على الداخل فقط، وهو أمر سهل مع اتباع الإجراءات الاحترازية التامة للسيطرة على الموقف".

وأشار الغمري، إلى أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة، في اجتماع دائم وعلى تواصل مستمر مع الشركات للحل المشكلات العالقة والتوصال لمساعدتهم والشد من أزرهم، متابعًا: "الشركات تعبانة لكن المشكلة أن القرار سيادي ولا تدخل لنا فيه".

يأتي ذلك بعد ذكر مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100 ألف.

وتشكل عائدات الحج والعمرة مصدرًا مهمًا للميزانية السعودية حيث تعود سنويًا بـ12 مليار دولار، ويعني إلغاء الموسم زيادة الضغوط المالية على اقتصاد المملكة.

وتحدد السعودية أعداد الحجاج من كل بلد حيث تحاول كل حكومة زيادة عدد حجاجها حيث إن فترة انتظار البعض لتأدية الشعيرة التي تُفرض على المستطيع مرة في العمر قد تصل إلى 30 عامًا.