نقيب المحامين : صرف كمامات القوات المسلحة للمحامين بسعر رمزي

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، قرارا بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

والكمية المنصرفة للنقابة العامة من الكمامات من القوات المسلحة.

وعلى الجدول المعد بمعرفة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، بمعدل توزيع الكمامات على النقابات الفرعية بنسبة عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل منها.

قررنا: أن تصرف الكمامة للزملاء فقط بجنيهين على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة.

وهذا قرار منا بذلك.