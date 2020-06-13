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تطوع للعمل بمستشفى الخانكة.. وفاة طالب طب متأثراً بإصابته بكورونا

01:04 م السبت 13 يونيو 2020
تطوع للعمل بمستشفى الخانكة.. وفاة طالب طب متأثراً بإصابته بكورونا

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد طالب الطب محمد أشرف الجمل (بالسنة السادسة بطب مصر للعلوم والتكنولوجيا) والذي كان يعمل متطوعا في أحد مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بفيروس كورونا.

وأضافت النقابة في منشور لها بصفحة الفيسبوك، أن الطالب بدأ علاج منزلي وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي شهيدًا.

واختتمت النقابة بيانها: "نسأل الله سبحانه أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

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