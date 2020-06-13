لدعم قطاع الصناعة.. مدبولي: السيسي كلَّف بعقد اجتماعات وزيارات ميدانية للمصانع

كتب- محمد سامي:

قال أشرف بكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة"، إن الشركة حرصت منذ بدء ظهور فيروس كورونا على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس بين العاملين، وذلك من خلال توفير جميع المستلزمات التي تتطلبها هذه الإجراءات، والتشديد على الالتزام بها.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بجولة بمصنع شركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة"، حيث رافقه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتحدث العضو المنتدب للشركة، موضحاً أن "يونيلفر مشرق للصناعة والتجارة"، هي استثمار إنجليزي- هولندي، وتوجد في مصر منذ قرابة 30 عاماً وتعمل في مجال المنتجات الاستهلاكية السريعة في قطاعات الصناعات الغذائية ومنتجات التجميل والعناية الشخصية ومنتجات العناية المنزلية.

وأشار بكري إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت نحو 7 مليارات جنيه، منها مليار ونصف مليار جنيه منذ نوفمبر 2016؛ تم تخصيصها لتحديث وزيادة قدراتها الإنتاجية ومضاعفة حجم الإنتاج وزيادة قدراتها التصديرية، ويعمل بالشركة أكثر من 22 ألف عامل بوظائف مباشرة وغير مباشرة، كما أن الشركة تمتلك 5 مصانع في كل من برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، وتقوم بتصدير 50% من حجم الإنتاج الذي يبلغ 180 ألف طن من جميع منتجاتها سنويًّا.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة": تعد مصانع الشركة في مصر مركزاً إقليميًّا لتصدير العديد من منتجاتها؛ حيث نجحت الشركة في زيادة صادراتها إلى أكثر من 150 مليون دولار سنوياً، وأصبحت المركز الإقليمي لتصدير العديد من المنتجات إلى الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى روسيا، وأمريكا، وإنجلترا، مشيراً إلى أن مصنع الشركة الخاص بمنتجات العناية الشخصية يوجد به خط الإنتاج الوحيد بمصانع الشركة في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج معجون الأسنان وتقوم بتصدير إنتاجها منه إلى أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى مصنع إنتاج مسحوق الغسيل والمخصص إنتاجه بالكامل للتصدير والذي افتتح في عام 2015.

جدير بالذكر أن شركة "يونيليفر" هي المالكة للعديد من العلامات التجارية العالمية؛ ومن أشهرها: شاي ليبتون، وكنور، ودوف، وأكس، وريكسونا، وسيجنال، ولوكس، وصن سيلك، وكلوز أب، وكومفرت صن لايت، ولايف بوي، ويستهلك منتجاتها أكثر من 2 مليار شخص تقريبًا يوميًّا في أكثر من 190 دولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديدة التي تم ضخها بالشركة، وبجودة المنتجات التي يتم تصديرها للعديد من دول العالم، مؤكدًا أن الدولة تضع الصناعة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد اجتماعات مستمرة مع رجال الصناعة، وكذا القيام بزيارات ميدانية للمصانع؛ بهدف تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه عام.