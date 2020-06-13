القوى العاملة: صرف 31 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 150 شاباً من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من منشآت القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، واستخراج 122 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل خلال شهر مايو 2020.

وبحسب بيان اليوم، أكد عبده هاشم مدير المديرية في تقريره للوزير، أن المديرية تابعت أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرعا للبنك الزراعي و 40 منفذاً لمكاتب البريد، حيث تم صرفها لنحو 6 آلاف و304 عمال، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 11 مايو الماضي بإجمالي مبلغ 31 مليون و 520 ألف جنيه.

وأوضح هاشم، أنه تم تنفيذ توجيهات الوزير بما يخص تصنيع وإنتاج كمامات الوقاية الطبية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم التواصل مع بعض الجهات المتخصصة لتوريد المواد اللازمة لتصنيعها والتي ستتم في وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة، فضلا عن صرف جميع مستحقات المتدربين في الدورات السابقة وعددهم 60 متدربا.

وأشار إلى أن المديرية أجرت من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية تفتيشا على 154 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.