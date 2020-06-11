"الردود سطحية".. "اقتصادية النواب" ترفض موازنة الرقابة المالية

كتب- مصراوي:



رفضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اعتماد مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد عدم ورود رد من الهيئة بشأن ملاحظات أبداها أعضاء اللجنة أثناء المناقشات، والاكتفاء بإرسال رد كتابي وصفته اللجنة بالسطحي.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة أشرف العربي، وكيل اللجنة.



وانتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية، موقف الهيئة مشيرًا إلى أنها لم ترد على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل، كما أنها لم تُرسل للجنة ما يفيد بانقضاء العمل بالقرار رقم 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.



وأيده أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية قائلا: "الردود سطحية وفيها نوع من السخافة، وسوء معاملة مع اللجنة، واللجنة ستوصي برفض مشروع موازنة الهيئة وسيتم رفع الأمر لرئيس البرلمان".



يذكر أن جملة الاستخدامات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، تبلغ نحو مليار و54 مليونًا و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية الحالية 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليونًا و400 ألف جنيه.



فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو 454 مليونًا و400 ألف جنيه، مقابل 480 ألف جنيه العام الجاري، لتُحقق المصروفات انخفاضا قدره 25 مليونًا و600 ألف جنيه.

