بعد مدها.. وزير الإعلام يكشف المواعيد الجديدة للمحلات

كتب- محمد غايات:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عدة قرارات جديدة أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.

وقال هيكل، إنه تم التوافق على مد عمل المحلات لمدة ساعة يوميًا؛ لتكون حتى السادسة مساءً بدلا من الخامسة.