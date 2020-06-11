التكلفة صفر.. "الصحفيين": خدمة طبية جديدة لأعضائها

كتب- مصراوي:

أعلن أٔيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، حصوله على عرض خدمات طبية، تحاليل وكشف في جميع التخصصات، بمعامل وعيادات "تكنوكلينك"، المتخصصة، لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين "صفر" نفقات للصحفي، والخصم بنسبة 80% للصحفيين وأسرهم من أعضاء النقابة والمتدربين.

وقال عبدالمجيد، إن التفاوض أثمر عن اتفاق يراعي الظروف الراهنة، ويقدم الخدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، دون تحميلهم أي رسوم مالية، حيث يكتفي بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التي يوصي بها الأطباء لمن يعاني أعراض اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليس عاملًا حاسمًا.

وأضاف عبدالمجيد: وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته 50 جنيهًا، المتوفر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفي أو أيٌ من أفراد أسرته نفقات مالية.

وأوضح أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى 80% ووافقت إدارة "تكنوكلينك"، وأرسلت ما يفيد الموافقة في خطابين للنقيب ضياء رشوان، ولرئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وشدد عبدالمجيد، على أنه في مثل تلك الأزمة والمخاطر الصحية التي تواجه الجميع دون تفرقة، كان من الضروري والواجب العمل على أن تشمل الخدمة الجميع دون استثناء، نقابيين وأسرهم ومتدربين وأسرهم.

وأشاد عبدالمجيد، بتعاون نقيب الصحفيين، وجهوده الداعمة للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وجهوده في خدمة الصحفيين وأسرهم في مواجهة تلك الجائحة.

وتتضمن الموافقة التالي:

أولًا: التحاليل:

١- يعفى الصحفي من تحمل أي نفقات مالية هو وأسرته، حيث يحصل على الخدمة، مجانًا، ويكتفي المعمل بتحصيل نسبة النقابة بموجب خطاب تحويل.

٢- تقدم خدمة التحاليل التالية:

CBC- ESR- CRP- SGoT- SGpT- FRRiTiN

مجانًا للصحفي، شريطة تحمل النقابة 125 جنيهًا فقط في خطاب التحويل.

٣- تقديم الخدمة ذاتها لكل الصحفيين النقابيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وكذلك المتدربين بالصحف، وبالخصم الممنوح للنقابة، بموجب خطاب منها، ليحصل المتدرب وأسرته على الخدمة بـ125 جنيهًا فقط، يسددها بالمعمل.

٤- تقدم فروع المعمل خدمة سحب العينات، مجانًا، من المنزل، وترسل النتائج عبر الواتس.

ثانيًا: فيما يتعلق بالكشف في التخصصات التالية:

(الصدر - الباطنة "جهاز هضمي – كبد – سكر - غدد صماء" القلب والأوعية الدموية - جلدية وتناسلية وتجميل - أنف وأذن وحنجرة - روماتيزم ومناعة - مخ وأعصاب - علاج طبيعي يدوي).