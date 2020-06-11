التكلفة صفر.. "الصحفيين": خدمة طبية جديدة لأعضائها
كتب- مصراوي:
أعلن أٔيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، حصوله على عرض خدمات طبية، تحاليل وكشف في جميع التخصصات، بمعامل وعيادات "تكنوكلينك"، المتخصصة، لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين "صفر" نفقات للصحفي، والخصم بنسبة 80% للصحفيين وأسرهم من أعضاء النقابة والمتدربين.
وقال عبدالمجيد، إن التفاوض أثمر عن اتفاق يراعي الظروف الراهنة، ويقدم الخدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، دون تحميلهم أي رسوم مالية، حيث يكتفي بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التي يوصي بها الأطباء لمن يعاني أعراض اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليس عاملًا حاسمًا.
وأضاف عبدالمجيد: وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته 50 جنيهًا، المتوفر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفي أو أيٌ من أفراد أسرته نفقات مالية.
وأوضح أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى 80% ووافقت إدارة "تكنوكلينك"، وأرسلت ما يفيد الموافقة في خطابين للنقيب ضياء رشوان، ولرئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.
وشدد عبدالمجيد، على أنه في مثل تلك الأزمة والمخاطر الصحية التي تواجه الجميع دون تفرقة، كان من الضروري والواجب العمل على أن تشمل الخدمة الجميع دون استثناء، نقابيين وأسرهم ومتدربين وأسرهم.
وأشاد عبدالمجيد، بتعاون نقيب الصحفيين، وجهوده الداعمة للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وجهوده في خدمة الصحفيين وأسرهم في مواجهة تلك الجائحة.
وتتضمن الموافقة التالي:
أولًا: التحاليل:
١- يعفى الصحفي من تحمل أي نفقات مالية هو وأسرته، حيث يحصل على الخدمة، مجانًا، ويكتفي المعمل بتحصيل نسبة النقابة بموجب خطاب تحويل.
٢- تقدم خدمة التحاليل التالية:
CBC- ESR- CRP- SGoT- SGpT- FRRiTiN
مجانًا للصحفي، شريطة تحمل النقابة 125 جنيهًا فقط في خطاب التحويل.
٣- تقديم الخدمة ذاتها لكل الصحفيين النقابيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وكذلك المتدربين بالصحف، وبالخصم الممنوح للنقابة، بموجب خطاب منها، ليحصل المتدرب وأسرته على الخدمة بـ125 جنيهًا فقط، يسددها بالمعمل.
٤- تقدم فروع المعمل خدمة سحب العينات، مجانًا، من المنزل، وترسل النتائج عبر الواتس.
ثانيًا: فيما يتعلق بالكشف في التخصصات التالية:
(الصدر - الباطنة "جهاز هضمي – كبد – سكر - غدد صماء" القلب والأوعية الدموية - جلدية وتناسلية وتجميل - أنف وأذن وحنجرة - روماتيزم ومناعة - مخ وأعصاب - علاج طبيعي يدوي).
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