أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة: بدء علاج 2.7 مليون مريض بفيروس "سي"

11:31 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الصحة: بدء علاج 2.7 مليون مريض بفيروس "سي"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، عن استراتيجية الصحة العامة التي يتم تطبيقها، وآليات تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشارت إلى البدء في علاج 2.7 مليون مريض بفيروس "سي"، لافتة إلى الجهود التي تمت للوقاية والتوعية، سعياً للحد من عوامل الخطورة، بما يضمن عدم الوصول لمرحلة المرض، وما تضمن ذلك من تنفيذ حملة للكشف عن السمنة والأنيميا وأمراض التقزم، حيث يتم إجراء الكشف على 16 مليون طالب في إطار تنفيذ المبادرة المتعلقة بذلك.

وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بقوائم الانتظار، فقد تم إجراء ما يقرب من 450 ألف حالة للتدخلات الجراحية العاجلة والهامة، وذلك في إطار السيطرة على مضاعفات الأمراض.

وتابعت: وتضمنت الاستراتيجية، تدشين وتوحيد وتدريب الأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية والسيطرة على المرض لمنع الوصول لمرحلة المضاعفات، فضلاً عن صرف العلاج المجاني لمرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض السارية، وفيروس "سي"، وسرطان الثدي.

هالة زايد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس سي

الخبر التالى:

المشرف على أهرامات أبوصير.. السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية في مقبرة "تي"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الرياضة: 15 يونيو فتح الأندية ومراكز الشباب تدريجيًا