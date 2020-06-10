المحامين: مهلة لحاملي كارنيهات 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر
كتب- مصراوي:
قرر نقيب المحامين رجائي عطية، منح حاملي كارنيهات 2017 مهلة للسداد واستخراج الكارنية حتى 30/9/2020، وذلك بدلا من نهاية يونيو الجاري.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والمحامين حاملي كارنيه 2017 والذي كان من المقرر زواله في 30/6/2020 فقد تقرر منحهم فرصة للسداد واستخراج الكارنية حتى 30/9/2020.
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