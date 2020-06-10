مجموع 250 درجة.. فتح باب التقديم بمدرسة العربي للتكنولوجيا بداية يوليو

كتب- أسامة علي:

أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية فتح باب التقديم للقبول في الصف الأول للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 بدءًا من الأول من يوليو المقبل وحتى 10 من الشهر ذاته.

وحددت المدرسة شروط التقديم المتمثلة في: ألا يقل سن الطالب في 1 أكتوبر عن 18 عامًا، واجتياز الاختبارات والمقابلة، أن يكون من الإدارة التعليمية ببنها أو منطقة قويسنا، وألا يقل مجموعه بالصف الثالث الإعدادي عن 250 درجة.

وتضمن المستندات المطلوبة خلال الاختبار في المدرسة:

١. صورة استمارة الإعدادية العامة فقط لنفس العام.

٢. دوسيه بلاستيك وحافظة.

٣. صورتان شخصيتان.

٤. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر + صورة بطاقة الأم.

٥. صورة شهادة ميلاد الطالب.

المستندات المطلوبة بعد اجتياز الاختبارات والقبول بالمدرسة:

١. أصل استمارة الإعدادية لنفس العام.

٢. وثيقة قيد عائلي تستخرج من السجل المدني (أصل + 3 صور).

٣. صورتان شهادة ميلاد ثلاثية الرقم.

٤. 13 صورة شخصية حديثة مدون عليهم اسم الطالب رباعي.

٥. قرار الوصاية لولي الأمر في حالة وفاة الوالد + 3 صور.

٦. قرار المحكمة بالوصاية في حالة انفصال الوالدين + 3 صور.

٧. طبعة تأمينية للطالب موضح بها الرقم التأميني (أصل غير باهت).

٨. البطاقة الصحية الأصلية.

٩. كشف طبي معتمد من التأمين الصحي موضوع به صورة الطالب + كارنيه صحي من التأمينات.

١٠. ملف التقديم من المكتبة والخاص بالتعليم الفني.

١١. 15 ظرف مخاطبات صغير.

١٢. ملء إقرار بالعنوان ( موجود بالمدرسة) + توقيع ولي الأمر على العقد الثلاثي.

١٣. ملء طلب بيانات شخصية خاص بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.