"الرعاية الصحية": إصابة 4 من العاملين بفرع الهيئة في بورسعيد.. وإجراءات عاجلة للمخالطين

كتب - أحمد جمعة:

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه بالفحص الدوري للعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد، تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم التنسيق لعمل فحص الـ PCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية لـ 4 من العاملين.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه بالتقصي ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة, وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلي للزملاء، حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.

واستكمالاً للإجراءات اللازمة، أجرى فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد, تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد.

ونفت الهيئة ما تردد عن إصابة الدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة ببورسعيد، مؤكدة مباشرة أعماله اليومية من فرع الهيئة ببورسعيد، مشددة على أنها لا تدخر جهداً في حماية الأطقم الطبية والإدارية العامة وكذلك حماية المنتفعين والمترددين على منشآتها.

وأهابت الهيئة بمواطني محافظة بورسعيد بتوخي الحذر في تداول الشائعات التي من شأنها التأثير السلبي على سير العمل بفرع الهيئة ببورسعيد, واستقصاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية سواء على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها, داعية الجميع للتكاتف في مواجهة جائحة كورونا.