التعليم: فتح باب الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الاعتذار للمعلمين غير الراغبين في المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، لمدة ٣ أيام.

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط قبول الاعتذارات، والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

- الحالات المرضية: تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

- وجود رضيع طفل عامين أو أقل: "صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل".

- وفاة الزوج: "صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة البطاقة الشخصية للزوجة".

- عمل الزوج بمناطق نائية: "خطاب معتمد من جهة العمل بالمنطقة النائية وأنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه مع صورة بطاقة الزوجة".

- سفر الزوج للخارج: "صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة".

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا: "تقرير طبي معتمد".

- الأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: "تقرير طبي معتمد".

- ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم: "يتقدم المعتذر مع ضرورة بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة بطاقة الشخصية للزوجة، مع إقرار أحدهما بتنفيذ الندب الصادر له".

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