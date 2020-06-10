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التعليم: فتح باب الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

11:40 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
التعليم: فتح باب الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الاعتذار للمعلمين غير الراغبين في المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، لمدة ٣ أيام.

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط قبول الاعتذارات، والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

- الحالات المرضية: تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

- وجود رضيع طفل عامين أو أقل: "صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل".

- وفاة الزوج: "صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة البطاقة الشخصية للزوجة".

- عمل الزوج بمناطق نائية: "خطاب معتمد من جهة العمل بالمنطقة النائية وأنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه مع صورة بطاقة الزوجة".

- سفر الزوج للخارج: "صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة".

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا: "تقرير طبي معتمد".

- الأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: "تقرير طبي معتمد".

- ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم: "يتقدم المعتذر مع ضرورة بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة بطاقة الشخصية للزوجة، مع إقرار أحدهما بتنفيذ الندب الصادر له".

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة فتح باب الاعتذار عن امتحانات الثانوية المعلمين

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