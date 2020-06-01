رئيس "مدينة بدر": استكمال أعمال الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة بكفاءة وجودة عالية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن منطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر تضم 1124 عمارة (26976 وحدة) "إسكان اجتماعى" نموذج 3 غرف وصالة، موضحًا أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت نحو ١٢%، كما وصلت أعلى نسبة تنفيذ في أحد المواقع إلى ٢٦%.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عمار مندور، اليوم الإثنين، سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقه النائب عبد اللطيف بشارة، ومسؤولو جهاز المدينة والمشروع؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مندور استكمال الأعمال بالمشروع طبقًا للبرنامج الزمني وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، لتسليم الوحدات في الوقت المحدد لها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة؛ للحفاظ على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة​