جهاز مدينة الشروق يطالب مرتكبي المخالفات بمشروع دار مصر بإزالتها

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مرتكبي المخالفات بكومباوند مشروع "دار مصر" بسرعة تصحيح الوضع وإعادة الشيء لأصله، تفاديا لفرض غرامات وإيقاف التعامل على الوحدة المخالفة وذلك بهدف الحفاظ على النسق المعماري للمشروع.

وأشار المهندس عبد الرءوف إلى أنه نظراً لما تلاحظ من قيام بعض المخصص لهم وحدات سكنية بكمبوند "دار مصر" بمخالفة الإشتراطات والضوابط الخاصة بالواجهة المعمارية، وحرصا من الجهاز على الثروة العقارية، فقد تم الانتهاء من حصر كافة المخالفات بالكومباوند والتي تمثلت في تنفيذ تندة وحديد حماية مخالف للتصميم المعتمد، ووجود أغراض خارج حدود الوحدة، وتعد على مساحة زائدة بالحدائق عن حدود حق الانتفاع، وتثبيت أطباق إستقبال إشارة القمر الصناعى على الأسطح، وهو ما تسبب في إتلاف العزل، وكذا مد کابل إستقبال الإشارة على واجهات العمارات وغير ذلك.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تقرر منح مهلة لأصحاب المخالفات حتى غد الأحد، وسبق الإعلان عن ذلك، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعلى أصحاب المخالفات السابق ذكرها إزالة مخالفاتهم وعودة الشيء إلى أصله.