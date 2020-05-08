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طبيب 62 سنة.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة مصري بـ"كورونا" في الكويت

07:45 م الجمعة 08 مايو 2020
طبيب 62 سنة.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة مصري بـ"كورونا" في الكويت

الطبيب المصري

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا اليوم الجمعة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، كشف المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم، تفاصيل وفاة أول طبيب مصري في هناك بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الطبيب المصري يدعى "طارق حسين مخيمر" كان يعمل في مستشفى أخصائي أنف وأذن وحنجرة ويبلغ من العمر نحو 62 سنة، وأشارت المصادر إلى أن الطبيب يعمل في الكويت منذ نحو أكثر من 20 سنة.

وأوضح المستشار العمالي، أن الطبيب كان من العاملين في الصفوف الأمامية بعد إصابته بفيروس كورونا، لتسجل الكويت أول حالة وفاة لطبيب بسبب المرض، مشيرًا إلى أن الطبيب المتوفى تأكدت إصابته وتلقى الرعاية الطبية اللازمة قبل أن ينقل إلى العناية المركزة قبل أن توفاه الله.

وكلف وزير القوى العاملة، المستشار العمالي بتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، كما تقدم السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالعزاء لأسرة الفقيد والقنصل وأسرة السفارة والقنصلية.

وزارة القوى العاملة محمد سعفان العمالة المصرية فيروس كورونا الكويت

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