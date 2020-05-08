الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية
كتب- محمد غايات:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بارتفاع كبير في أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وقالت الوزارة، إن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات.
وأوضحت التموين، توافر مخزون إستراتيجي منها يكفي لعدة أسهر، مشيرة إلى شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.
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