برلماني يدعو المواطنين للتجاوب مع مبادرات التبرع بالدم

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تضامنه مع دعوات عدد من الأطباء والجمعيات الأهلية ووزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على التبرع بالدم، لدعم توجهات الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأشار أبوالعلا، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه بسبب حظر التجوال وتخوف المواطنين من التوجه للمستشفيات، شهدت بنوك الدم تراجعًا ملحوظا في أعداد المتبرعين، وهو ما ترتب عليه انخفاض كميات أكياس الدم المطلوبة.

وطالب أيمن أبوالعلا، المواطنين بمواصلة التبرع بالدم لمواجهة العجز الذي شهدته البنوك الفترة الأخيرة وخصوصًا مع دخول شهر رمضان.

وشدد على وزارة الصحة بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المتبرعين.

كما طالب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في سيارات التبرع بالدم لكسر حاجز الخوف لدى المواطنين من التعرض للعدوى، مشددا على أهمية التعقيم والتطهير بشكل أفضل لهذه السيارات وتدريب العاملين بها على أعلى مستوى لطمأنة المتبرعين.

وأضاف الدكتور أيمن أبوالعلا، أنه لابد من تجهيز بنوك الدم في مختلف الأقاليم لأقصى درجات الوقاية للراغبين في التبرع بالدم.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن توافر أكياس الدم في كافة المستشفيات يمثل أهمية كبرى في التعامل مع بعض الحالات المرضية وعلاج الحالات بالبلازما وتراجعه يتسبب في أزمات كثيرة.