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حدث في 8 ساعات| وزير التعليم يكشف مقترحات بدء العام الجديد ودفن الشيخ الطبلاوي بالبساتين

06:34 م الأربعاء 06 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| وزير التعليم يكشف مقترحات بدء العام الجديد ودفن الشيخ الطبلاوي بالبساتين

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استجابة الحكومة لأكثر من 250 استغاثة خلال أبريل ووزير التعليم يكشف مقترحات بدء العام الجديد في ظل "كورونا"، ودفن الشيخ الطبلاوي بمقابر الأسرة بالبساتين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المطارات المصرية رحلات الطيران السيسي طارق شوقي مجلس الوزراء مصطفي مدبولي وزارة التربية والتعليم قناة السويس فيروس كورونا

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