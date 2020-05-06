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برواتب مجزية.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادي الجديد

02:48 م الأربعاء 06 مايو 2020
برواتب مجزية.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادي الجديد

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:
تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، قبول طلبات راغبي العمل بإحدى الشركات على وظيفتي مدير عام، ومحاسب، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، وبرواتب مجزية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام بالحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح الوزير، أن الفرص المطلوبة تتمثل في وظيفة مدير عام لشركة الشرق الأوسط للاستثمار الزراعي، ويشترط حصوله على بكالوريوس زراعة أو مؤهل إداري مناسب على أن يكون خبرة في إدارة الشركات لا تقل عن 5 سنوات.

وتطلب الشركة محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وفي نفس السياق، قال أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، إن أوراق التقديم تتمثل في طلب الالتحاق بالوظيفة باسم رئيس مجلس الإدارة والمؤهل الدراسي، وشهادة الخدمة العسكرية وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الخبرة، ويتم تقديم الطلبات أما بمقر المديرية، أو بمقر الشركة بقرية المعصرة العمارة السكنية أمام محطة الوطنية الدور الرابع على أن يكون التقديم حتى 15 مايو الجاري.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة فرص عمل

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