متحدث نقابة القراء يكشف تفاصيل وفاة الشيخ الطبلاوي
كتب - محمود مصطفى:
أكد محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء أن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي جاءت طبيعية ولا صحة لما تردد على الإطلاق بأن وفاته كانت بسبب فيروس كورونا.
وروى ياسر الطبلاوي -المحامي ونجل شقيقة الفقيد الراحل- أن الشيخ الطبلاوي كان يتناول الإفطار مع الأسرة وسط جو كله سعادة وبهجة، حتى فاجأته أزمة اضطررنا بسببها إلى استدعاء الطبيب المعالج له الدكتور محمد رمضان الذي قام بالكشف عليه ليؤكد وفاته.
وأضاف الساعاتي أنه بالتواصل مع إبراهيم الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي أكد وهو يبكي أن والده سيُدفن غدًا في مدافن العائلة بالبساتين بالقاهرة.
وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.
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