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​​إنهاء خدمة عامل بأوقاف الإسكندرية لمخالفته تعليمات الوزارة بالغلق

11:22 م الإثنين 04 مايو 2020
​​إنهاء خدمة عامل بأوقاف الإسكندرية لمخالفته تعليمات الوزارة بالغلق

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عادل إبراهيم حسن حلافي، عامل بمديرية الإسكندرية، لقيامه بفتح زاوية الودود بحي اللبان التابعة لإدارة الجمرك، يوم الجمعة الماضي، لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وتم تحرير ضده محضر بالواقعة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها الاثنين، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أيضًا على عدة أمور:

1-ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

2- أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3- أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4- أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .

محمد مختار جمعة أوقاف الإسكندرية وزير الأوقاف صلاة الجمعة

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