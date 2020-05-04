الصحة: نظام فحص جديد لإظهار نتيجة الإصابة بكورونا خلال 12 ساعة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الوزارة بدأت في تطبيق نظام جديد لفحص حالات فيروس كورونا، يتيح معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة، مضيفًأ أن ذلك يدعم إجراءات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، لمتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا.

وأضاف السبكي، أن وزارة الصحة لا تفرج عن جثث الموتى الموجودة بالمستشفيات، إلا بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا أو لا.

وأشار السبكي، إلى أن وزارة الصحة تعمل ليل نهار، وهناك غرفة عمليات على مدار الساعة لإدارة أزمة فيروس كورنا.