وزيرة الصحة تُوَجِّه مستشفيات العزل بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للمرضى

كتب- أحمد جمعة:

وَجَّهَت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الاثنين، مديري مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية مُحَدَّثَة؛ لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة والسكان مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية "مؤتمرات الفيديو"، في إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية في 17 مستشفى للعزل؛ وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المُحَدَّثَة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بأداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل؛ لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية.

وخلال الاجتماع، توَجَّهَت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة؛ لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سُبُل الدعم اللازم لهم.

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