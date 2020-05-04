"تسوية مالية".. مجلس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية، نتيجة فرض رسوم جديدة عليها. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

وأوضحت وزارة المالية، أن إقرار رسوم على الوقود، والذي أقر اليوم في البرلمان، لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حاليًا، مُشيرةً إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.

وفي النهاية، ناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).

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