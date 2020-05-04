وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي بمدينة نصر

كتب- هاني رجب:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيان وهمي باسم "شركة ستارز للخدمات التعليمية" بالمقر الكائن في (مبنى النماء – الدور الخامس امتداد شارع رمسيس - الحي السادس مدينة نصر)، لمزاولتها نشاطا تعليميا دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، في بيان اليوم الاثنين، أن المنشأة زعمت إلحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بكليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وغيرها مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء الطلاب.

كما خاطب الوزير محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق هذه المنشاة، وكذا إحالة محضر لجنة الضبطية القضائية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

ووجه "عبدالغفار"، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تزاول العملية التعليمية بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون.

وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية حفاظًا على مصالح ومستقبل أبنائهم وضمانًا لعدم التلاعب بهم، والالتزام بما هو مسجل على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.