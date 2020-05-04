لمواجهة كورونا.. طلب إحاطة بشأن شكاوى إهمال المراحيض العامة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن شكاوي المواطنين من عدم الاهتمام ونظافة دورات المياه العامة، بمختلف محافظات مصر، في ظل المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وقال "أبو العلا" في بيان له اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتكون على قدر المسئوولية لحماية أرواح جميع المصريين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف، على الرغم من جدية الإجراءات ونجاحها في الحفاظ على مصر، من الدخول في سيناريو كارثي، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية أخرى، مشيرًا إلى أن غض النظر عن نظافة دورات المياه في الأماكن العامة أمر مقلق للغاية وذلك لأن الحمامات العامة بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفيروسات حيث لا تحصل على النظافة والتعقيم الكافي حتى تصبح آمنة للاستخدام، والخطورة هنا أنها قد تتسبب في نقل فيروس كورونا.

وتابع:"تحتاج دورات المياه العامة لإجراءات احترازية من نظافة وتعقيم وهو من شأنه التقليل من انتشار فيروس كورونا والأوبئة المختلفة".