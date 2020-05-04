فساد وتعديات وقمامة.. شعراوي: "صوتك مسموع" تلقت 2035 شكوى في أبريل

كتب - محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع"، استقبلت خلال أبريل الجاري حوالي 13089 رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، بالصفحة الرسمية على فيسبوك ورقم الواتس آب والخط الساخن والإيميل.

وأضاف في بيان له الاثنين، أن الرسائل تضمنت 2035 شكوى وتم الرد على 1568 منها بنسبة 77%، وجار حل 467 بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى أبريل الماضي، أكثر من 141 ألف و212 رسالة، منها 32 ألفا و897 شكوى، وتم حل 31 ألفا و562 شكوى بنسبة 95.9% وجار حل باقي الشكاوى.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة، فيما يخص جهود مبادرة "صوتك مسموع"، لحل شكاوي المواطنين خلال شهر أبريل الماضي وسرعة الاستجابة لها.

وأكد التقرير، أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي (أسوان – الفيوم – بورسعيد – بني سويف – الجيزة – القليوبية).

وأوضح التقرير، تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل ما بين شكاوى للقمامة، والتي بلغ عددها 1100، والإشغالات 646، ومخالفات البناء 146، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 94، والفساد 28، و11 مقترحًا تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع"، وهي البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، مشددا على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسي في تقييم قيادات الإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وشدد شعراوي، على كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

وفى السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية، إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضي وحتى نهاية أبريل 2020 حوالي 6660 شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.

وأوضح شعراوي، أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس، ومن أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي، وغلقها فى المواعيد المحددة بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

وأشاد الوزير، بجهود العاملين في المبادرة بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

ودعا الوزير، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" 01150606783، أو رقم الخط الساخن 15330، أو الصحفة الرسمية للمبادرة على فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) أو البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.