مائل للحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات



القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نهارًا، تصحبه رياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

فيما يتوقع تزامنًا مع ذلك، أن يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية نهارًا، بينما تكون الرياح معتدلة، والطقس مائلًا للبرودة ليلًا، ويسود طقس حار مصحوبًا برياح معتدلة شمال الصعيد نهارًا، ويكون مائلًا للبرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلًا.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وإثارة الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.

ويتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي متمركز في الصحراء الغربية بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية، ويشهد البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الموج من مترين الى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 19

الاسكندرية 34 18

وادى النطرون 34 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 18

دمنهور 33 19

بلطيم 32 18

مطروح 33 18

السلوم 28 18

سيوة 36 19

بورسعيد 29 19

دمياط 31 19

الزقازيق 34 19

المنصورة 33 19

الاسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 30 18

رفح 29 19

راس سدر 34 18

نخل 31 14

نويبع 34 24

طابا 33 21

كاترين 29 13

الطور 32 22

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 22

مرسى علم 35 24

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 19

المنيا 36 19

اسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 39 22

الاقصر 40 22

اسوان 40 23

ادفو 39 23

ابوسمبل 38 23

الوادى الجديد 38 22

شلاتين 34 25

ابورماد 33 26

حلايب 30 26

راس حدربه 30 26