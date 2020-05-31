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الأوقاف: لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات في المساجد

07:21 م الأحد 31 مايو 2020
الأوقاف: لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الجمع والجماعات في المساجد

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدلِ بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد، سواء الجمع أو الجماعات.

وأشارت إلى أن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع- بإذن الله تعالى- مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

وأكدت وزارة الأوقاف أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك.

صلاة الجمعة صلاة الجماعة فتح المساجد وزارة الأوقاف

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