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"الزراعة": التزام قيادات الوزارة والعاملين والمتعاملين معها بإجراءات الوقاية من "كورونا" -صور

04:35 م الأحد 31 مايو 2020
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كتب-أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، إن جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والعاملين فيه، التزموا بارتداء الكمامة في أول يوم عمل رسمي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، وأيضًا المتعاملين معها، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة دون ارتداء الكمامة.

وشدد القصير على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين؛ للحد من حركتهم وانتقالهم وأيضًا التقليل من التعامل الورقي، لمنع تفشي فيروس كورونا وضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مَن يخالفها.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء الوجود في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية؛ لحين صدور إشعار آخر.

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل مَن يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

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