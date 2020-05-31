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الكمامات والعدد اللازم للعمل فقط.. ننشر تعليمات البرلمان لموظفيه "مستند"

12:08 م الأحد 31 مايو 2020
الكمامات والعدد اللازم للعمل فقط.. ننشر تعليمات البرلمان لموظفيه "مستند"

مجلس النواب

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، منشورا لتعميمه على موظفيه بالتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد بمقر المجلس، وخاصة ارتداء الكمامات.

وطالب المجلس، وفق المستند الذي حصل "مصراوي" عليه، بالاستمرار بالعمل بالعدد اللازم لحاجة اتمام العمل فقط وليس كافة الموظفين، مع التأكيد على ارتداء الكمامات الواقية بشكل مستمر.

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