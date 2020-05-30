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أول تعليق من السكة الحديد على ازدحام قطارات الوجه القبلي

05:03 م السبت 30 مايو 2020
أول تعليق من السكة الحديد على ازدحام قطارات الوجه القبلي

هيئة السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عن خطة الهيئة لمواجهة حالة الازدحام على محطات القطارات بالوجه القبلي.

وعلق المصدر لـ"مصراوي"، على حالة الازدحام، قائلًا إنها ناتجة من تسارع المسافرين للعودة إلى عملهم عقب انتهاء أسبوع إجازة العيد، موضحًا أن هذا أمر متكرر كل عام، ولكن هذا العام ارتفعت شدة الازدحام نظرًا لتوقف حركة القطارات لمدة أسبوع، مع استمرار فرض حظر التجول.

وأضاف المصدر، أن غرفة العمليات التابعة بهيئة السكة الحديد تتابع الموقف، موضحًا أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية على خطوط الوجه القبلي لامتصاص الزحام على محطات القطارات.

هيئة السكة الحديد ازدحام قطارات محطات القطارات

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