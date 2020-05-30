بمسافة أقل من متر.. محافظ القاهرة يساعد مواطنا على ارتداء الكمامة
كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، موقف عبدالمنعم رياض، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.
وظهر اللواء خالد عبدالعال، في إحدى الصور المرسلة من المحافظة، وهو يحاول مساعدة مواطن على ارتداء الكمامة الواقية داخل الموقف.
وتلاحظ من الصورة عدم مراعاة المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي التي أوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وهي واحد متر على الأقل.
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