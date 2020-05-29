محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ"كورونا"
(مصراوي):
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالبدء في حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للكشف والاطمئنان على الحالة الصحية وتوزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن وتحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة، حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
20793
عدد المصابين
-
5359
عدد المتعافين
-
845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5925036
عدد المصابين
-
2385839
عدد المتعافين
-
357377
عدد الوفيات
إعلان