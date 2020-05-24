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محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بعدد من أحياء العاصمة

12:24 م الأحد 24 مايو 2020
محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية بعدد من أحياء العاصمة

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول ايام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعي المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف للحفاظ على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم.

خالد عبد العال كورنيش النيل الحديقة الدولية فيروس كورونا

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