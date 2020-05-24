"شعراوي" يجري اتصالا بمحافظ الدقهلية للاطمئنان على تطورات حالته الصحية وزوجته

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية التنمية المحلية، حرص في أول أيام عيد الفطر المبارك علي الاطمئنان علي تطورات الحالة الصحية للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد إصابته هو وزوجته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد.

وخلال الاتصال عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل للمحافظ وزوجته، كما أبلغه تمنيات رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الشفاء العاجل وعودة الدكتور أيمن مختار وزوجته لأسرتهما معافين، وعودة المحافظ لممارسة عمله من جديد بصورة طبيعية بمقر المحافظة خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار عن خالص تقديره و شكره واحترامه علي حرص الوزير محمود شعراوي على المتابعة المستمرة لتطورات حالته الصحية وحرصه علي التواصل معه في أول أيام عيد الفطر للاطمئنان عليه هو وزوجته، وأكد مختار أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وأضاف مختار أنه على تواصل مستمر مع نائبه هيثم الشيخ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في أيام العيد فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وكذا تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته أجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا مع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، في إطار متابعته لتطورات الوضع داخل المحافظة وما تم من إجراءات لتعقيم وتطهير جميع الإدارات والمكاتب الرئيسية بالديوان العام، كما تابع الوزير شعراوي استعدادات المحافظة فيما يخص استقبال عيد الفطر المبارك والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال عيد الفطر ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلى رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتي السادسة صباحا.