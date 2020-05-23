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الصحة: تخصيص مستشفى لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا

11:14 م السبت 23 مايو 2020
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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بتخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية كمستشفى عزل للمرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبر حسابه على فيسبوك، اليوم السبت، أنه بدأ اليوم تدريب الأطقم الطبية على أن تبدأ المستشفى في استقبال الحالات بعد غد الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.

وزارة الصحة هالة زايد مستشفى عزل للمرضى النفسيين فيروس كورونا

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