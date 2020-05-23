ننشر قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة السياحة، قائمة بأسماء الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعادة التشغيل.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
وأسماء الفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت على الشهادات كالتالي:
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