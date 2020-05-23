5 أيام.. القوى العاملة تتابع إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

كتب - يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، يأتي ذلك تماشيا مع القرارات التي أصدرها الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنها.

وأوضحت الوزارة أنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستجابة لمواجهة تداعيات الظروف وحالة الضرورة الراهنة، تققرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة مدفوعة الأجر اعتبارا من الأحد 24 وحتى الخميس 28 مايو الجاري.

وأشارت إلى أنه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام لمثلي هذا الأجر.