القوى العاملة: صرف 35 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 373 شاباً من بينهم 4 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة البحيرة.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريراً بإنجازات مديرية القوى العاملة بالبحيرة عن شهري مارس وأبريل، تضمن صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لنحو 68 ألف و58 عاملا وبإجمالي مبلغ 34 مليونا و 29 ألف جنيه من خلال 183 مكتب بريد و 114 فرعا للبنك الزراعي بالمحافظة.

وأضاف "سعفان" أنه تم صرف المنحة الإستثنائية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لنحو 3 آلاف و796 عاملا وبإجمالي مليون و 898 ألف جنيه، فضلاً عن 150 عاملاً من عمال القرى الأكثر فقراً وبإجمالى مبلغ 75 ألف جنيه.

من جانبه، قال السيد الخطيب مدير المديرية، إن اللجنة المشكلة من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية أجرت تفتيشا على 276 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الخطيب في تقريره إلى بعض الشركات التي منحت العمال أجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر اعتبارا من أول مايو، وبموافقة العمال، لحين تحسن الظروف الناتجة عن جائحة كورونا.