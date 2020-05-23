الري: تنفيذ 317 إزالة على نهر النيل والمجاري المائية في الأٍسبوع الثالث من مايو

كتب- أحمد مسعد :

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (274,252) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (317) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجارى.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ (121) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (178) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (18) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ( ١٢١) إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو ٢٠٢٠ شملت (1) إزالة بمحافظة الغربية و (١٠) إزالات بمحافظة المنوفية و(١٣) إزالة بمحافظة البحيرة و(٦) إزالات بمحافظة كفر الشيخ و(٢٤) إزالة بمحافظة الدقهلية و(٢٠)إزالة بمحافظة دمياط و(٥) إزالات بمحافظة المنيا و(٣٨)إزالة بمحافظة قنا و(٤)إزالات بمحافظة أسوان ، ليرتفع اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة إلى (٥٣٣٠٧) إزالة حتى الآن.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (١٧٨) مخالفة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو شملت (3) إزالات بمحافظة القليوبية ، و(3) إزالات بمحافظة المنوفية ، و(123) إزالة بمحافظة دمياط ، وكذلك (27) إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب (10) إزالات بمحافظة سوهاج علاوة على (١٢) إزالة بمحافظة الشرقية ، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٤٧٧٠) إزالة منذ بدء الحملة حتى الآن.

وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلى بلغت ( 18 ) إزالة على مستوى ( 2 ) محافظة تضمنت تنفيذ ( 2 ) إزالة بمحافظة بنى سويف ، إلى جانب (16) بزمام محافظة أسيوط هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 هو 76175 ازالة.

وجدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام مع الجهات المعنية فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وأعلنت وزارة الري، مواصلتها بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، مؤكدة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.