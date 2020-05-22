أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

البابا مهنئًا الرئيس بعيد الفطر: أحيي جهودكم وتعاملكم الحكيم مع أزمة كورونا

02:27 ص الجمعة 22 مايو 2020
البابا مهنئًا الرئيس بعيد الفطر: أحيي جهودكم وتعاملكم الحكيم مع أزمة كورونا

الرئيس السيسي و البابا تواضروس

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في نص برقيته للرئيس: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك".

وأضافت البابا، في برقيته: "أحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس. مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار، وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء".​

البابا تواضروس السيسي عيد الفطر أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التلفزيون السعودي: عائلة خاشقجي تعلن العفو عن قتلته