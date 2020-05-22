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السياحة: فنادق 4 محافظات تستقبل النزلاء بعد استيفاء الاشتراطات الصحية

12:41 ص الجمعة 22 مايو 2020
السياحة: فنادق 4 محافظات تستقبل النزلاء بعد استيفاء الاشتراطات الصحية

وزير السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال بعض الفنادق السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح نزلائها من المصريين.

وبحسب بيان، جاء ذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحصولها على شهادة السلامة الصحية (Hygiene Safety) المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية مما يؤهلها لاستقبال النزلاء.

وأكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن جميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تطبق الضوابط بمنتهي الصرامة والحزم وتتبع سبل التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

وأشار فوزي، إلى أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري على هذه الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات بطريقة صحيحة، ولضمان استمرار هذه الفنادق في استقبال النزلاء يجب الالتزام بمستوي جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية.

وأوضح أن تطبيق هذه الاشتراطات شجعت الضيوف المصريين على السفر وقضاء اجازاتهم بالفنادق الحاصلة على الشهادة المعتمدة، وأن التزام الفنادق بتطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع بث الطمأنينة في قلوبهم النزلاء وأنها لم تكن مقيدة لراحتهم واستمتاعهم بالإجازة.

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