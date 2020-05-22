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احتفالا بعيد ميلاده الـ80...شبكة OSN تطلق قناة لعرض أفلام ومسرحيات عادل إمام

12:40 ص الجمعة 22 مايو 2020
احتفالا بعيد ميلاده الـ80...شبكة OSN تطلق قناة لعرض أفلام ومسرحيات عادل إمام

عادل إمام

كتب - مصراوي:

أعلنت شبكة OSN عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إطلاق قناة جديدة بعنوان OSN pop up عادل إمام، وذلك في أول أيام عيد الفطر.

يأتي إطلاق القناة الجديدة احتفالا بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الـ80، ومن المقرر عرض ما يقرب 100 من أشهر أفلام ومسرحيات الزعيم، وذلك بدءا من أول أيام العيد على شاشة OSN وأونلاين حصريا.

يذكر أن شبكة OSN قد أطلقت في وقت سابق قناة OSN pop up للفنان الراحل الكوميدي إسماعيل ياسين، وكذلك قناة للفنان الراحل أحمد زكي في ذكرى عيد ميلاده.

عادل إمام شبكة OSN فيسبوك عيد الفطر عيد ميلاد

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