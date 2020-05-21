السيسي يقاطع وزير التنمية المحلية: "مش هنفرج الناس على مخالفات بنهدها"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاطعا وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي: مش هنفرج المصريين على مخالفات بنهدها، شايف مش مناسب نفرج المصريين على حاجة زي دي.

جاء ذلك ردفضا من الرئيس إذاعة مقطع فيديو يوثق حالات إزالة العقارات المخالفة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: اتكلمنا في الموضوع ده وده عبارة عن شغل مؤسسات دولة ومش محتاج أقول لازم نزيله بشكل كامل علشان نعمل كده، أول صورة كنت شايل البلكونات وجزء منها وخلاص، وده اللي الناس اتعودت عليه لكن لأ مش هيحصل تاني.