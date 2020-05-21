محافظة القاهرة: ضبط جزار يذبح خرافًا مريضة ويوزعها على المحلات بالسيدة زينب

كتب- محمد نصار:



أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وتمكنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ومباحث تموين قطاع جنوب ومباحث السيدة زينب من ضبط جزار يقوم بذبح خراف ضأن مريضة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الوكايل بالقرب من منطقة المذبح القديم بالسيدة زينب مستخدمًا أختامًا مقلدة تقليدًا دقيقًا ويقوم ببيعها لكبرى محلات السوبر ماركت والمطاعم بالمناطق الراقية بأسعار باهظة بهدف التربح على حساب صحة المواطنين .



وأشار السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم القبض على المتهمين ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة في عملية ختم اللحوم وتشميع المكان والتحفظ على أكثر من 20 من ذبائح الضأن كانت معدة للبيع تمهيدًا لإعدامها وتحرير محضر رقم 4256 جنح السيدة زينب وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ اللازم .