خاص| ننشر البيان المالي النهائي للحكومة والمعدل طبقَا لتأثيرات كورونا
كتب- مصراوي:
حصل مصراوي على نسخة من بيان الحكومة المالي المعدل من قبل وزارة المالية والذي تضمن تعديلات بالموازنة وبأرقامها ولاسميا القطاعات التي تأثرت سلبا بفيروس كورونا المستجد.
وشمل البيان الذي أرسل للبرلمان اليوم، 147 صفحة جديدة عن البيان المبدئي الذي سبق وقدمته الوزارة، حيث أن الاول كان مقدما دون اعتبار لتأثيرات كورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان