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خاص| ننشر البيان المالي النهائي للحكومة والمعدل طبقَا لتأثيرات كورونا

11:19 م الأربعاء 20 مايو 2020
خاص| ننشر البيان المالي النهائي للحكومة والمعدل طبقَا لتأثيرات كورونا

وزارة المالية

كتب- مصراوي:

حصل مصراوي على نسخة من بيان الحكومة المالي المعدل من قبل وزارة المالية والذي تضمن تعديلات بالموازنة وبأرقامها ولاسميا القطاعات التي تأثرت سلبا بفيروس كورونا المستجد.

وشمل البيان الذي أرسل للبرلمان اليوم، 147 صفحة جديدة عن البيان المبدئي الذي سبق وقدمته الوزارة، حيث أن الاول كان مقدما دون اعتبار لتأثيرات كورونا.

وزارة المالية فيروس كورونا البرلمان

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